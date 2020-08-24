الاستخبارات تعتقل عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، أن فريقاً من وكالة الاستخبارات، القى القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت الوزارة في بيان أن “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في النجف الأشرف التابعة الى وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين من أرباب السوابق مطلوبون بأكثر من قضية جنائية لقيامهم المتاجرة بالعملة المزيفة في مناطق متفرقة من المحافظة”.

وأوضحت أن “فريقاً مختصاً وبكمين محكم تمت عملية القبض على المتهمين وبالجرم المشهود مشيرة الى ضبط (٥٠) ألف دولار أمريكي فئة ١٠٠ دولار مزيفة بحوزتهم، مع عرضهم أمام القضاء”.

وأشارت الوكالة الى “قيامها بتسليم المتهمين مع العملة المزيفة بوصل اصولي الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم أمام القضاء”.