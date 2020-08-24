شرطة ميسان تلقي القبض على قاتل الرادود الحسيني انور الكناني

اعلنت قيادة شرطة محافظ ميسان، اليوم الاثنين، القبض على مرتكب الجريمة الذي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص أثر نزاع عشائري قديم في مركز المحافظة بينهم الرادود الحسيني انور الكناني.

وقالت القيادة في بيان، انه “ تعلن قيادة شرطة محافظة ميسان بالقاء القبض على مرتكب الجريمة الذي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص أثر نزاع عشائري قديم في مركز المحافظة بينهم الرادود الحسيني انور الكناني”.

واضافت، ان “قوة يرئسها قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر الساعدي بمداهمة قرية في قضاء قلعه صالح والقاء القبض على عشرون شخص مطلوبين في قضية القتل”،

لافتة الى انه ” وبعد ساعات تمت عمليه إلقاء القبض على المجرم في المكان القريب على الحادث وسينال جزائه العاجل وفق القانون العراقي ويحال إلى جهات المختصة”.

واكدت القيادة، انها “مستمرة في ملاحقة المتسببين في النزاعات العشائرية وتتعهد لابناء المحافظة انها حريصة على امن المحافظة “.