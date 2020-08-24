الموقف الوبائي بشأن كورونا في اقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، عن تسجيل 458 إصابة و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "أجرت 4699 فحصاً جديداً ليبلغ إجمالي الفحوصات حتى الآن 281434 فحصا".

واضافت أن "حالات الإصابة الـ 458 الجديدة توزعت على أربيل 127، السليمانية 91، كرميان 28، دهوك 199، حلبجة 13".

وتابعت ان "حالات الشفاء الجديدة بلغت 297 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 27 حالة منها 12 في أربيل و11 في السليمانية و1 في رابرين و3 في دهوك".

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات ب‍فيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 25252 حالة منها 15182 شفاء و930 وفاة.