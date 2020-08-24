الأخبار

الموقف الوبائي بشأن كورونا في اقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية


أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، عن تسجيل 458 إصابة و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "أجرت 4699 فحصاً جديداً ليبلغ إجمالي الفحوصات حتى الآن 281434 فحصا".

واضافت أن "حالات الإصابة الـ 458 الجديدة توزعت على أربيل 127، السليمانية 91، كرميان 28، دهوك 199، حلبجة 13".

وتابعت ان "حالات الشفاء الجديدة بلغت 297 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 27 حالة منها 12 في أربيل و11 في السليمانية و1 في رابرين و3 في دهوك".

وبهذا يرتفع مجموع الإصابات ب‍فيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 25252 حالة منها 15182 شفاء و930 وفاة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي: نحمي اكثر من 100 هدف خلال محرم في ديالى.. نشرنا 3 اطواق حول كل هدف
الفحوص الأردنية تؤكد اصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا
الاستخبارات تعتقل عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف
شرطة ميسان تلقي القبض على قاتل الرادود الحسيني انور الكناني
نائب عن الفتح : مخابرات خليجية تؤجج أوضاع الناصرية وتحذيرات من جعلها “فلوجة ثانية”
الموقف الوبائي بشأن كورونا في اقليم كردستان خلال الـ24 ساعة الماضية
الصحة تعلن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من كورونا اليوم الاثنين
نائب: دعوات تسليح التظاهرات تشبه ما حصل في الأنبار.. الأميركي هو المدبر
النائب باسم خشان : : لا يوجد اتفاق حقيقي على إخراج القوات الأمريكية
القبض على خمسة "إرهابيين" وضبط وكرين لـ"داعش" في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك