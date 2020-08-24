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نائب: دعوات تسليح التظاهرات تشبه ما حصل في الأنبار.. الأميركي هو المدبر


اعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي , الاثنين , ان ما يحدث من فوضى واعتداء على مؤسسات الدولة وعمليات اغتيال شبيه بما حدث في محافظة الانبار قبل اجتياح “ داعش”, مبينا ان عمليات الاغتيال تقف خلفها المخابرات الامريكية وبتنفيذ ماجورين وذلك لخلط الأوراق.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “ما يحدث من اعمال عنف وتخريب لمؤسسات الدولة في الناصرية والبصرة لم يكن بالسلمي بل انتقل الى نوع شبيه بما حدث في الانبار سابقا”،

مبينا أن “الإعلان عن تشكيل حماية كتائب لحماية المتظاهرين هو نسخة مشابه كما حصل في الانبار حيث تم زج السلاح داخل ساحات الاعتصام وحدث بعد ذلك ما حدث”.

وأضاف ان “ما يجري في البصرة والناصرية هو بدفع من المخابرات الامريكية وان عمليات الاغتبالات التي طالت المتظاهرين هي بتدبير مخابراتي امريكي وبتنفيذ من قبل ماجوريين لغرض خلط الأوراق”.

ودعا البلداوي الجهات الأمنية إلى ضرورة “ملاحقة المأجورين ومراقبة السفارة والقنصيلية الامريكية في البصرة”.

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