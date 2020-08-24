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النائب باسم خشان : : لا يوجد اتفاق حقيقي على إخراج القوات الأمريكية


بين النائب المستقل باسم خزعل، الاثنين، أن الحكومة لم تتفق بشكل نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية على قواتها القتالية من العراق.

وقال خزعل في تصريح صحفي إن “القوات الأمريكية لن تغادر العراق خلال حكومة الكاظمي وما جرى من اتفاق هو إعلامي فقط”، لافتا إلى إن “حكومة الكاظمي غير مبالية بخروج القوات الأمريكية من البلاد ولا توجد نية حقيقية بهذا الصدد”.

وأضاف أن “القوات الأمريكية ستستمر بتواجدها القتالي في العراق وجولة الحوار الثانية لن تنجح بتحقيق خروج القوات الأجنبية”، مبينا أن “قضية خروج القوات الأجنبية ستأخذ وقتا طويلا كون واشنطن تماطل في حسم وجودها وغير راغبة بالانسحاب بشكل فعلي”.

وتابع أن “ما جرى خلال لقاء الكاظمي وترامب هو استعراض إعلامي فقط وستكون الزيارة مفيدة لأمريكا أكثر من العراق”.

وكانت القوات الامريكية وقوات التحالف التي غادرت يوم امس معسكر التاجي الواقع في العاصمة بغداد ذهبت نحو قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار.

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