القبض على خمسة "إرهابيين" وضبط وكرين لـ"داعش" في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، إلقاء القبض على خمسة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" في نينوى، اشتركوا بعدة عمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية ومدنيين، كذلك أشارت إلى ضبط وكرين للتنظيم.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز الاستخبارات في نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمناطق متفرقة من المحافظة لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت، أن "الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة وكتيبة الإسناد تحت كنى وأسماء مختلفة"، مشيرة الى أنه "من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتابعت، أنه "بدلالتهم تم ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج عبارة عن دور سكنية مهجورة"، لافتةً إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للقضاء وردم الوكرين من قبل الجهد الهندسي للقطاعات الماسكة للأرض دون تسجيل حادث يذكر".