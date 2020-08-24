التربية: بدء التسجيل لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن البدء بتسجيل التلاميذ في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، فيما أوصت بإكمال استمارة اللقاحات وتأجيل الفحص الطبي.

وقالت الوزارة، إنه "من الضروري قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بإتباع التعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة، حيث تنص تلك التعليمات على إجراء اللقاحات الطبية للتلاميذ المسجلين لأنها تكون ضمن توقيتات ثابتة، في حين ألزمت إدارات المدارس بعدم إجراء الفحوصات الجسدية والعاهات للطلبة إلى حين انطلاق الدوام الرسمي".

وأضافت الوزارة في بيان أن "وزارة الصحة ستقوم بإرسال فرق طبية الى المدارس لإجراء تلك الفحوصات حفاظاً على التلاميذ من انتشار مرض كورونا".