نائب: الكاظمي يحاول قتل الاتفاقية الصينية وتوجيه ضربة أميركية للصين عبر العراق

اعتبر النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، الاثنين، أن الاتفاقيات التي أبرمها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لواشنطن، هي محاولة لـ"قتل" الاتفاقية العراقية مع الصين، داعياً في الوقت نفسه الكاظمي إلى زيارة بكين قريباً لتفعيل الاتفاقية.

وقال أبو الجون في حديث صحفي، إنه "كان الأجدر بالكاظمي في زيارته الأخيرة الى واشنطن، التركيز على تطبيق قرار مجلس النواب ووضع آلية وجدولة زمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وليس الذهاب باتجاه توقيع اتفاقيات لا جدوى منها، في وقت أن لدينا اتفاقية متكاملة وجاهزة بانتظار التطبيق مع الصين ولن تكلف العراق أي تبعات ثقيلة من الجانب المادي".

وأضاف أبو الجون، أن "الكاظمي بخطوته والاتفاقيات التي عقدها من واشنطن يحاول قتل الاتفاقية الصينية ويريد أن يوجه ضربة أميركية للصين اقتصادياً من خلال العراق، وهو أمر لن نسمح به لأن العراق لم ولن يكون جزءاً من سياسة المحاور الدولية وستبقى مصالح العراق وشعبنا هي الهدف الأول والأخير".

وتابع، أن "الكاظمي مطالب وخلال فترة لا تتجاوز الشهر بترتيب أوضاعه للذهاب إلى الصين ووضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الاتفاقية الصينية بحال أراد إيصال رسالة للجميع بأنه يبحث عن مصالح الشعب وليس مصالح ترامب".