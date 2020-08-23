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الصحة النيابية: إجبار الطلبة على الامتحانات حالياً لا يختلف عن زج الشباب قسراً بالحروب


شبّه رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري، الأحد، "إجبار" طلبة السادس الإعدادي على إجراء الامتحانات النهائية في ظل تفشي فايروس كورونا بـ"زج الشباب قسراً في الحروب"،

مجدداً دعوته إلى اعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية مع إضافية عشر درجات، وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة.

وقال الجبوري في بيان  إن "أعداد الإصابات اليومية بفايروس كورونا تجاوزت أربعة آلاف إصابة يومياً وقد تصل الى خمسة آلاف، علماً بأن الأرقام المعلنة تمثل الحالات المسجلة رسمياً ولاتشمل المصابين الذين لم يراجعوا المستشفيات واكتفوا بحجر أنفسهم في منازلهم".

وأضاف الجبوري، "وبالتالي فإن إجبار طلبة السادس الإعدادي على إجراء الامتحانات حالياً لا يختلف عن زج قسراً الشباب في الحروب، علماً بأن الخطورة لا تشمل فقط الطلبة، بل تشمل عوائلهم وجيرانهم لأنهم سينقلون العدوى الى مجتمعهم، فهل الامتحانات أهم أم سلامة الشعب؟"

وأعرب عن أمله بأن "يتم احتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي بكل فروعه مع عشر درجات، وجعل مسألة تأدية أو عدم تأدية الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة لكي لا نظلم الطلبة الراغبين بتحسين المعدل".

 

ومضى رئيس لجنة الصحة النيابية إلى القول إن "إجبار الطلبة على أداء الامتحانات في هذا الظرف الخطير هو خطوة متهورة وغير مدروسة وتتحمل حكومة (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي كافة تداعياتها السلبية لاحقاً".

 

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