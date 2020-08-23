القوات الامنية تحبط محاولة زرع عبوات ناسفة في الحويجة

اعلنت الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من الفرقة ١٤، الاحد، عن الاستيلاء على على عبوات ناسفة في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ، انه “بعملية استباقية وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة تم خلالها اجهاض عملية زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تسلكها قطعاتنا الامنية”.

واضافت ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٥١ للفرقة ذاتها، تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة في قضاء الحويجة ناحية الزاب بمحافظة كركوك وتستولي على ٨ عبوات ناسفة مختلفة الانواع بالاضافة الى ٣ عبوات اخرى معبأة بقناني الغاز”.

ولفت الى ان “مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.