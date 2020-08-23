اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القبض على إمرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القت القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتها في اقضية محافظة صلاح الدين"، مشيرة الى انه "تم إيداعها التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية".