نائب: الكاظمي فشل في ادارة الملف الامني ببعض المحافظات

اكد النائب علي اللامي، السبت، ان رئيس الوزراء فشل في ادارة ملف الامن في بعض المحافظات.

وقال اللامي في حديث صحفي ، ان “قراءة مبسطة لطبيعة الاجواء الامنية في محافظات البلاد خاصة الامنية يظهر بان بعضها ساقط حاليا”،

لافتا الى ان “الكاظمي فشل في ادارة ملف الامن بالعراق رغم مرور اكثر من 3 اشهر على تشكيل حكومته”.

واضاف، ان “الامن ملف حيوي هام جدا ولايمكن تحقيق اي شي اذا لم يكن هناك استقرار حقيقي يبعث عن الطمائنية وهذا مايجب ان تتفاعل معه الحكومة من خلال ارساء دعائم الاستقرار الداخلي”.

وتعاني بعض المحافظات منها الجنوبية في العراق من اوضاع امنية غير مستقرة مع تكرار مسلسل الاغتيالات.