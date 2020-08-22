الأخبار

شرطة بغداد تعلن اعتقال منتحل لصفة "طبيب" يتعامل بمسحات مزورة لكورونا


اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال منتحل لصفة "طبيب" يتعامل بمسحات مزورة لفايروس كورونا.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف مباشر لقائد شرطة بغداد وبعد توجه احدى السيدات الى مركز المأمون طالبت الشكوى ضد احد المتهمين".

وأضاف أن المتهم "انتحل صفة طبيب من خلال نشره على الفيس بوك منشور مفاده انه يقوم باخذ عينات من المواطنين وفحص هذه العينات وبيان انه مصابين بالفايروس من عدمه لقاء مبلغ ١٧٥ الف دينار للعينة الواحدة".

ولفت ناصر أنه "تم اخذ امر من القضاء واعتقال المتهم وبعد التعمق بالتحقيق بين انه يقوم بهذا الفعل بداعي النصب والاحتيال وانه يعطي نتائج وكتب مزورة حيث احتال على عدد من المواطنين وزودهم بكتب تبين فيما بعد انها مزورة"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب: الكاظمي فشل في ادارة الملف الامني ببعض المحافظات
العراق يعلن تشكيل فريق فني مع الجانب الامريكي حول اعادة انتشار قواتها
شرطة بغداد تعلن اعتقال منتحل لصفة "طبيب" يتعامل بمسحات مزورة لكورونا
الأمن الوطني يعلن اعتقال "مبتز الكتروني" ينتحل صفة ضابط في كركوك
الوطني الكردستاني يتهم القوات الكردية بممارسة تصرفات غير أخلاقية بحق المتظاهرين
اعتقال معاون مدير مؤسسة الشهداء والجرحى فرع الانبار
الفتح: اي اتفاق يعقده الكاظمي يبرر الوجود الاميركي سيسأل عنه بالبرلمان
نائب: المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة
نائب يكشف عن مخالفات استثمارية بقيمة ٤ مليارات دينار في بغداد
لجنة نيابية تتجه لاقامة دعوى قضائية على وزير المالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك