شرطة بغداد تعلن اعتقال منتحل لصفة "طبيب" يتعامل بمسحات مزورة لكورونا

اعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن اعتقال منتحل لصفة "طبيب" يتعامل بمسحات مزورة لفايروس كورونا.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان إنه "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف مباشر لقائد شرطة بغداد وبعد توجه احدى السيدات الى مركز المأمون طالبت الشكوى ضد احد المتهمين".

وأضاف أن المتهم "انتحل صفة طبيب من خلال نشره على الفيس بوك منشور مفاده انه يقوم باخذ عينات من المواطنين وفحص هذه العينات وبيان انه مصابين بالفايروس من عدمه لقاء مبلغ ١٧٥ الف دينار للعينة الواحدة".

ولفت ناصر أنه "تم اخذ امر من القضاء واعتقال المتهم وبعد التعمق بالتحقيق بين انه يقوم بهذا الفعل بداعي النصب والاحتيال وانه يعطي نتائج وكتب مزورة حيث احتال على عدد من المواطنين وزودهم بكتب تبين فيما بعد انها مزورة"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".