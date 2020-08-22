الوطني الكردستاني يتهم القوات الكردية بممارسة تصرفات غير أخلاقية بحق المتظاهرين

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور، القوات الكردية بالقيام بتصرفات غير أخلاقية بحق المتظاهرين في دهوك.

وقال أنور في حديث صحفي إن “التظاهرات في زاخو الحالية شهدت ضربا مبرحا من قبل القوات الامنية وهذا مخالف ومنافي للاعراف الدولية والاخلاقية ومخالف لقانون حق التظاهر”.

وأضاف، أن “القوات الامنية بدأت بضرب المتظاهرين ولم تلتزم بالمعايير الامنية والأخلاقية”، مشيرا الى ان “التظاهرات جاءت بسبب معاناتهم الاجتماعية والمالية”.

وتظاهر مئات المواطنين في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق احتجاجا على الاستقطاع من رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم التي تمر بأزمة مالية.