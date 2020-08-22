اعتقال معاون مدير مؤسسة الشهداء والجرحى فرع الانبار

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، السبت، باعتقال مسؤول رفيع المستوى في الانبار .

وقال المصدر إن “قوة امنية من مكافحة اجرام الرمادي وبناء على امر قضائي اعتقلت القوة معاون مدير مؤسسة الشهداء والجرحى فرع الانبار، عمار نوري الدليمي”.

وأضاف، أن “القوة اعتقلت الدليمي على ذمة التحقيق ثم افرج عنه بعد 24 ساعة من اعتقاله بعد تدويل افادته امام قاضي التحقيق المختص”،

مبينا ان “عملية اعتقال الدليمي جاءت على خلفية ورود شكوى على مؤسسة الشهداء والجرحى في الانبار من قبل عدد من المواطنين حول عمليات فساد مالي واداري”.

وأشار الى أن “الدليمي لم يتعرض لعملية خطف من قبل جهات مجهولة كما روجته بعض وكالات الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي انما صدرت بحقه مذكرة اعتقال صادرة من الدوائر القضائية”.