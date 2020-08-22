الفتح: اي اتفاق يعقده الكاظمي يبرر الوجود الاميركي سيسأل عنه بالبرلمان

اكد تحالف الفتح، السبت، ان اي اتفاق يعقده الكاظمي مع واشنطن يبرر الوجود الاميركي بالعراق يعد غير قانوني وسيسال عنه في مجلس النواب.

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر في حديث صحفي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ذهب لواشنطن لغرض واحد هو اخراج القوات الاميركية ولا توجد لديه اي خيارات اخرى”.

واضاف ان “الكاظمي ذهب وبجعبته قرار نيابي وتفويض شعبي بإخراج القوات الاميركية ولايحق له عقد اي اتفاقات اخرى تبرر الوجود الاميركي لسنوات اخرى”.

واوضح جابر ان “اي اتفاق سيعقده او عقده الكاظمي خلال هذه الزيارة غير دستوري وسيسال عنه تحت قبة البرلمان”