نائب: المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة

أكد عضو مجلس النواب النائب باسم خزعل، السبت، أن المفوضية العليا غير مستعدة لإجراء الانتخابات المبكرة الذي حدد موعدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال خزعل في تصريح صحفي إن “الانتخابات تحدد من قبل المفوضية بعد إكمال استعداداتها الفنية والقانونية لإجراء الانتخابات”،

لافتا إلى إن “قانون المحكمة الاتحادية لازال معطل ولم تحل إشكالية المحلق المتعلق بقانون الانتخابات الجديد، حيث هذا الأمر سيمنع إجراء الانتخابات المبكرة والدورية”.

وأضاف أن “الموعد الذي حدده الكاظمي هو في السادس من حزيران للعام المقبل إي تبقى منه 9 أشهر وهذه المدة غير كافية لحل الإشكالية القانونية والفنية”، مبينا أن “المفوضية بحاجة إلى عام كامل لإكمال استعداداتها الفنية لخوض الانتخابات”.

واكدت اللجنة القانونية النيابية، في وقت سابق، ان مجلس النواب سيذهب نحو التصويت البرلماني لحل اشكالية الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد.