لجنة نيابية تتجه لاقامة دعوى قضائية على وزير المالية

لوح عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، السبت ، بإقامة دعوى قضائية ضد وزير المالية علي علاوي بسبب مخالفة قانونية واضحة وصريحة وهي هدر اموال الشعب العراقي.

وقال ذيبان في تصريح صحفي إنه “ستكون هناك دعوى أمام القضاء أسوة بالدعوى التي قدمت ضد فؤاد حسين وزير المالية السابق وصدر على اثرها امر استقدام من القضاء العراقي بحقه”.

وأضاف أنه “يعتزم إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية على خلفية صرف مبلغ 320 مليار دينار دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب”.

وأبدى ذيبان “استغرابه من تسليم حكومة اقليم كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليم الاخير للضرائب الحدودية وعائدات النفط”، مبينا ان لجنته “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر المليارات عن طريق المصالح السياسية على حساب قوت الشعب العراقي”.