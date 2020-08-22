النائب السابق نديم الجابري : كل ما جرى بزيارة الكاظمي لواشنطن هو توقيع مذكرات تفاهم لا تطبق

دعا النائب السابق نديم الجابري، السبت، الحكومة الى مصارحة الشعب العراقي وعدم المبالغة بنتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن، مبينا ان ما تم توقيعه عبارة عن مذكرات تفاهم لا ترتقي لمستوى الاتفاقيات بين الطرفين.

وقال الجابري في تصريح صحفي إن “على الحكومة عدم المبالغة في نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن لاسباب موضوعية يعلمها الجميع”.

واضاف ان “جميع ما جرى توقيعه هو مذكرات تفاهم بين الطرفين لم يتم تنفيذها دون تحولها الى اتفاقيات ومصادقة من قبل مجلس النواب العراقي والكونجرس الاميركي”.

وأشار إلى ان “الولايات المتحدة الأمريكية لن تفي بتعهداتها التي قطعتها وجميع القوى السياسية تعلم ذلك كونها تعهدات انتخابية وغيرها”.