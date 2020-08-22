إحباط عملية لتهريب عوائل بتنظيم داعش الارهابي من سوريا إلى العراق

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع العراقية، السبت (22 آب 2020)، القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا، بعملية تهريب مدفوعة الثمن.
وقالت المديرية في بيان انه "ضمن مساعيها لتأمين الحدود المشتركة مع الجانب السوري ومراقبة ورصد حالات التسلل تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من إلقاء القبض على عدة عوائل داعشية قادمة من سوريا من خلال عملية تهريب مدفوعة الثمن عبر الساتر الحدودي في المنطقة الواقعة جنوب الفرات باتجاه منفذ القائم".
واضافت انه "تمت إحالة العوائل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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