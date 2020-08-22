العثور على عبوات ناسفة وخزانات تحتوي على مادة ال C4 شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بالعثور على ٢١ عبوة ناسفة وسبعة خزانات تحتوي على مادة ال C4 داخل ساحة شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "دوريات نجدة بغداد قاطع الزهور وخلال التجوال ضمن منطقة الحسينية عثرت على ٢١ عبوة ناسفة وخزانات سعة ١٠و٢٠ لتر عدد ٧ تحتوي على مادة ال C4 شديدة الانفجار داخل ساحة ترابية".

وتابع المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، انه " تم فرض طوق امني ورفع المواد من قبل خبير المتفجرات دون اي حادث يذكر".