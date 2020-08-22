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القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في نينوى


اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القت القبض على أحد الإرهابيين في محافظة نينوى مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

واوضحت، أن "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهو من مسؤولي الخلايا النائمة واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

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