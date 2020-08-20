النائب باسم خشان : زيارة الكاظمي لواشنطن لن تحسم خروج القوات الأمريكية من البلاد

أكد النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية لن تحسم خروج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن الكاظمي يستغل انقسام الكتل السياسية بعدم خروج القوات الأمريكية.

وقال الخشان في تصريح صحفي إن “الكاظمي غير معني بخروج القوات الأمريكية من البلاد ويستغل انقسام الكتل السياسية بشأن الوجود الأجنبية في تمديد بقاء القوات القتالية”، لافتا إلى إن “حكومة الكاظمي لا تمتلك أي جدية بإنهاء ملف التواجد الأمريكي”.

وأضاف أن “جدول الحوارات الثانية التي انطلقت برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين لن تكون حاسمة للوجود الأمريكي إنما ستبحث قضايا أخرى”، مستبعدا “نجاح الحوار الأمريكي العراقي بخروج القوات الأجنبية من البلاد”.

و أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، امس الأربعاء، انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن.