المتحدث باسم الحلبوسي: قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزاً

اكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد، الخميس، ان قانون الانتخابات اصبح جاهزا بعد اتمام اللجنة القانونية ملاحظاتها عليه.

وقال حامد في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يجري باستمرار لقاءات مع الرئاسات لمناقشة التطورات السياسية والامنية والاستعداد حول اجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة متطلباتها”.

واضاف ان “قانون الانتخابات الجديد أصبح جاهزا بعد أن اكملت اللجنة القانونية ملاحظاتها كافة، ليلبي طموحات الشعب وضمان مستقبل افضل للشباب”.

وعن زيارة الكاظمي الى واشنطن اكد حامد “حرص الحلبوسي على سيادة العراق واستقلاله”، مشددا على “حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع على اساس تبادل المصالح دون المساس بسيادته واستقلاله