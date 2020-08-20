رئاسة البرلمان تدعو الى تغيير قائد شرطة صلاح الدين وتحذر الكاظمي

حذر حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة من مغبة تحركات عصابات داعش الإرهابية الأخيرة، مطالبا بتغيير قيادة عمليات صلاح الدين اثر الاستهداف ” الثاني” خلال شهر واحد.

وقال الكعبي، في بيان إنه “وبعد دحر دولة الخرافة عسكريا، واستكمال تحرير كامل الأراضي العراقية لجأت الأخيرة الى أسلوب اغتنام الفرص وحالة التراخي والانشغال بالحظر وجائحة كورونا، وبدأت بشن هجمات ضد القطعات الأمنية والمواطنين هنا وهناك لمحاولة زعزعة الأمن، لكنها أيضا فشلت وتمت ملاحقتها وتكبيدها خسائر كبيرة في اغلب المناطق، وهنا بدأت وفي محاولة مكشوفة وقذرة عبر استهداف مراقد دينة مقدسة لبث الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي الذي لم تعد تنطلي عليه مثل هكذا الاعيب تقف ورائها جهات همها الوحيد بقاء العراق ضعيف مجزء وغير مستقر امنيا واقتصاديا واجتماعياً “.

وحذر الكعبي القائد العام للقوات المسلحة من “مغبة مثل هكذا تحركات لداعش الإرهابية والتي سينجم عنها ضحايا بين الأبرياء من أبناء بلدنا، خاصة ونحن دخلنا أيام شهر محرم الحرام وما يحمله من قدسية ونشاط شعائري واي استهداف سيترك اثر كبير على الوضع الأمني”،

مطالبا بضرورة “تغيير مدير شرطة المحافظة لفشله في إدارة الملف الأمني وحالة الصمت الغريبة للاستهدافات الأخيرة وعدم اتخاذ أي اجراء لحماية مرقد مقدس تعرض لهجومين خلال فترة قصيرة “.