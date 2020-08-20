النائب عن الفتح مختار الموسوي : طريقة استقبال الكاظمي في واشنطن تمثل استخفافا بالسيادة العراقية

اعتبر النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، طريقة استقبال مصطفى الكاظمي في واشنطن استخفافا بالسيادة العراقية، مشيرا إلى أن امريكا لاترغب بالخروج من العراق .

وقال الموسوي في حديث صحفي إن “حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب بالخروج من العراق”، مشيرا الى أن “استقبال الكاظمي والوفد المرافق له لم يكن بالمستوى المطلوب”.

وأضاف أن “القوى السياسية التي كانت تؤيد وصول الكاظمي إلى سدة رئاسة الحكومة وضعوه في موقف محرج أمام مجلس النواب “،

واشار الى ان “ اخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية ملزم وواجب التنفيذ”، لافتا إلى أن “عدم استقبال الكاظمي بشكل رسمي استخفاف بالسيادة العراقية”،