النائب فاضل الفتلاوي : واشنطن متلهفة لإغراق العراق بالعقود خلال زيارة الكاظمي

اعلن تحالف الفتح، الخميس، عزمه مناقشة جميع العقود التي ابرمها وفد الكاظمي مع واشنطن، مبينا ان واشنطن متلهفة لإغراق العراق بالعقود وخاصة النفطية للهيمنة على الاقتصاد العراقي.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في حديث صحفي ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن كان من المفترض ان تركز على اخراج القوات الاميركية من العراق وهذا الهدف منها”.

واضاف ان “الملامح الاولى للزيارة حتى الان فقط ابرام عقود وتركيز الجانب الاميركي على العقود التي تخص الاقتصاد العراقي”.

واوضح الفتلاوي ان “واشنطن متلهفة على ابرام العقود مع العراق وخاصة النفطية للسيطرة على اقتصاد العراق ومورده الرئيسي”، مشيرا الى ان “مجلس النواب يعتزم فتح جميع تلك العقود بعد عودة الكاظمي والتئام جلسات مجلس النواب”.

وافاد ان “البرلمان يترقب من الكاظمي حسم مسالة الوجود الاميركي واخراج قواتهم من العراق وليس ابرام العقود وتثبيت موطئ قدم لهم بالعراق”.