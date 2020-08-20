حقوق الإنسان النيابية: المتظاهرون السلميون في زاخو يواجهون رصاص القوات الامنية الحي

اكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الخميس، ان المتظاهرين السلميين في زاخو يواجهون رصاص القوات الامنية الحي، فيما طالبت رئاسة المجلس بعقد جلسة استثنائية للوقوف على حيثيات الأحداث الأخيرة.

وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب في بيان "في الوقت الذي امتدت فيه أيادي المجرمين إلى الناشطة البصرية ريهام يعقوب، يواجه المتظاهرون السلميون في زاخو رصاص القوات الامنية الحي ليمتد نزيف الدم العراقي على طول الخارطة من البصرة إلى زاخو".

واضاف "نذكر تلك القوات الامنية في الاقليم بأن حق التظاهر مكفول للجميع و إن استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين أصحاب الحقوق المشروعة يضعها أمام المساءلة القانونية"،

مشددة على "ضرورة إنهاء الأعمال الإجرامية التي تستهدف الناشطين والتي تكدر السلام المجتمعي وأيضا تزيد من يأس أبناء شعبنا بدولة كريمة يتساوى بها الجميع وفق مبادئ حقوق الإنسان".

وطالبت رجب "رئاسة المجلس بعقد جلسة استثنائية للوقوف على حيثيات الأحداث الأخيرة والخروج برؤية واضحة من شأنها المساعدة في ايقاف آلة القتل هذه"،

موضحة ان "تكرار هذه الأعمال تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا الوطنية للتحرك بشكل جاد لإنقاذ المسار الديمقراطي الذي بات مهددا بالكامل في كل مكان على أرض العراق بسبب تكرار عمليات القتل والاستهداف الموجهة بالأساس إلى حق التظاهر وحرية التعبير".