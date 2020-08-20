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الغانمي يوجه من البصرة بإرسال لجنة لمتابعة أوامر القبض خلال أسبوع


وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة بعدم السماح بتجول أي عجلة لا تحمل لوحات، وإرسال لجنة لمتابعة أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الغانمي قوله، إنه وجه حلال زيارته إلى محافظة البصرة، الأجهزة الأمنية، بـ"عدم السماح بتجول أي عجلة لا تحمل لوحات، ومسك التقاطعات بمفارز قادرة على تطبيق القانون".

وأكد الغانمي على "وضع خطة محكمة لفض النزاعات العشائرية"، موجهاً في الوقت ذاته، بـ"تشكيل خلية استخبارات اعتباراً من اليوم لجمع المعلومات كافة ودعم ورفد الأجهزة الأمنية بها".

وأشار الغانمي إلى "إرسال لجنة لمتابعة جميع أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين على أن ترسل خلال سبعة أيام".

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