الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص 23268 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1368727".
وأضافت الوزارة أنها سجلت هذا اليوم (2831) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 343
بغداد / الكرخ 230
مدينة الطب 81
النجف 190
السليمانية 136
أربيل 218
كربلاء 330
كركوك 56
ديالى 91
واسط 133
البصرة 317
ميسان 95
بابل 121
الديوانية 104
ذي قار 140
الأنبار 66
نينوى 174
صلاح الدين 6
- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3995 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 523
بغداد الكرخ 189
مدينة الطب 124
النجف 157
السليمانية 159
أربيل 181
دهوك 143
كربلاء 278
كركوك 213
ديالى 80
واسط 236
البصرة 467
ميسان 145
بابل 150
الديوانية 97
ذي قار 188
الأنبار 102
المثنى 173
نينوى 363
صلاح الدين 27
- الوفيات 87 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 4
النجف 1
السليمانية 8
أربيل 15
دهوك 1
كربلاء 6
كركوك 8
ديالى 1
واسط 7
البصرة 10
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 1
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 2
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء : 137200 ( نسبة الشفاء 71.2 %)
مجموع الأصابات : 192797
الراقدين الكلي: 49389
الراقدين في العناية المركزة: 614
مجموع الوفيات: 6208
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