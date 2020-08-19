العمليات المشتركة: لا عودة لقوات البيشمركة إلى كركوك

نفت قيادة العمليات المشتركة،الأربعاء ، عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك، فيما أشارت إلى وجود تعاون في مجال مكافحة الأرهاب والتحديات الأمنية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إنه "لا توجد عودة لقوات البيشمركة في محافظة كركوك"،

مشيرا إلى أن "قيادة العمليات المشتركة التي تمارس السيطرة والقيادة من خلال المقر المتقدم في المحافظة على اتصال مباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة والقوات الأمنية في المحافظة".

وأضاف، أن "زيارة نائب قائد العمليات المشتركة مع قائد الشرطة الاتحادية ل‍كركوك جاءت لمناقشة التحديات الأمنية والقضايا التي تهم المواطن في المحافظة".

وأشار الخفاجي إلى "وجود تنسيق عال بين القوات الاتحادية والبيشمركة حول الواقع في كركوك والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية"، لافتا إلى أن "العمليات المشتركة لديها أفق واستراتجية في التعامل الأمني في كركوك".