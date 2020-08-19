الصحة العراقية تحدد الفئات الأكثر إصابة وعرضة للوفاة بكورونا

كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، الفئات العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا، في البلاد وتلك التي تكون عرضة للوفاة أكثر من غيرها جراء الوباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن غالبية إصابات فيروس كورونا المسجلة في العراق هي بسيطة إلى متوسطة.

وأضاف البدر أن العراق سجل أكثر الإصابات في صفوف فئة كبار السن خلال الأشهر الأولى من تفشي الفيروس في البلاد.

وتابع بالقول، “لكن مع مرور الأشهر، بدأنا بتسجيل إصابات في صفوف الشباب وأصحاب الأعمار المتوسطة”.

وبشأن الإصابات في الوقت الراهن، قال البدر، “لا تزال الفئات الأكثر إصابة هي متوسطة الأعمار إلى كبيرة، وخاصة تلك الفئات التي تعاني مشاكل صحية في القلب والتنفس والكلى، وهي عرضة للإصابة أكثر من غيرهم”.

وأردف قائلاً، إنه في حال إصابة الفئات التي تعاني من الأمراض فإن احتمالية الوفاة عندها بالفيروس أكثر من غيرها.

والثلاثاء، سجل العراق أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا بـ 4576 حالة.

وفي المجمل، وصل عدد الإصابات في العراق إلى 184709، بينها 131840 حالة شفاء، و 6036 وفاة.