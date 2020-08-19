التربية تعلن تأجيل امتحانات الخارجي يوم غد الخميس

قررت وزارة التربية، الاربعاء، تأجيل امتحانات الخارجي يوم غد الخميس الى يوم السبت المقبل احتفاء بالعام الهجري الجديد.

وذكرت الوزارة في بيان انه "وابتهاجاً بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ولمصادفة يوم غد الخميس عطلة رسمية ، تقرر تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة الخارجي إلى يوم السبت القادم " .

وأضافت ان "الجدول سيمتد الى اليوم الذي يليه في الجدول، اي ان امتحان الخميس سينتقل إلى يوم السبت"، متمنية لـ"أبناء شعبنا العزيز دوام الصحة والعافية ."