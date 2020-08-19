ديالى.. تظاهرات في السعدية تطالب بإبقاء الحشد الشعبي

نظم أهالي ناحية السعدية التابعة الى قضاء خانقين في محافظة ديالى، الأربعاء، وقفة لمطالبة قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد بإبقاء قوات فوج تابع للواء 110 بمنطقتهم.
وأشاد المتظاهرون بدور قوات الحشد الشعبي في حفظ الأمن وتأمين عودة كافة العوائل النازحة بعد أن شهدت الناحية استقرارا أمنيا واضحا”.
وطالب المتظاهرون، قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد بالإبقاء على الفوج الأول التابع للواء 110 بالحشد الشعبي في منطقتهم للحفاظ على الأمن.
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