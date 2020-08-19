رئيس كتلة بدر النيابية يكشف عن مخطط اميركي لاطلاق سراح الدواعش في العراق وسوريا

كشف رئيس كتلة بدر النيابية شاكر الكعبي ، الاربعاء، عن تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطرح ملف سحب القوات الاميركية من العراق خلال زيارته الى واشنطن، محذرا من تهديدات اميركية باطلاق سراح الارهابيين من سوريا ودخولهم الى العراق في حال مطالبة الاخيرة بانهاء الوجود الاميركي.

وقال الكعبي في تصريح متلفز ان “تحالف الفتح طالب الكاظمي بطرح قضية اخراج القوات الاميركية من العراق خلال زيارته الى واشنطن وهو عهد خلال اجتماعه مع الفتح باخراج القوات الاميركية من العراق”.

واضاف ان “البرلمان والقوى السياسية مصرة على اخراج القوات الاميركية من العراق وان القوات الاميركية ترغب بالبقاء في العراق للاستفادة من ثرواته والعراق لا يحتاج لهذه القوات”.

واوضح ان “هناك تهديدات اميركية باطلاق سراح الارهابيين من سوريا ودخولهم الى العراق في حال مطالبة الاخيرة بانهاء الوجود الاميركي”