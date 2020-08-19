نائب مستقل يوضح اسباب حصول الاكراد على مايريدوه من الكاظمي

اوضح النائب المستقل باسم خزعل، اسباب حصول الاكراد على مايريدوه من حكومة الكاظمي واستجابة رئيس الوزراء الى مطالبهم، لافتا الى ان سياسات الكاظمي تطبق على المحافظات الجنوبية دون غيرها.

وقال خزعل في حديث صحفي ان “الاكراد لايحتاجون الى دعم خارجي للسيطرة على المنافذ الحدودية، حيث يلعبون على ورقة الانقسام الحزبي والطائفي في العراق”.

واضاف ان “سيطرة الاكراد وفرض ارادتهم وحصولهم على مايريدوه من الحكومة المركزية في بغداد، يأتي بسبب اعتبارهم بيضة القبان في الحوارات والاجراءات السياسية في البلاد”.

وبين ان “كل اجراءات الحكومة تستهدف فئات او مصالح المحافظات الجنوبية، حيث ان جل سياسات الكاظمي تم تطبيقها على تلك المحافظات، في حين ان هناك تغاضي عن الفساد الموجود في المحافظات الغربية والشمالية”.