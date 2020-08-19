الاقتصاد النيابية: تفاجئنا بقرار الكاظمي منح كردستان 300 مليار.. اين المشروعية؟

أبدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب انتصار الموسوي، الاربعاء، استغراب وتفاجئ لجنتها بقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح كردستان اكثر من 300 مليار دينار، متسائلة عن مشروعية ذلك.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة صرحت اكثر من مرة بانها تعاني من ضائقة مالية معقدة جدا وانها تسلمت الخزينة خاوية من الحكومة السابقة ما دفعها للاقتراض لتأمين رواتب موظفيها ثم نتفاجئ بمنح الكاظمي اكثر من 300 مليار دينار لاقليم كردستان متسائلة اين المشروعية في هذا القرار”.

واضافت الموسوي،ان لجنتها “لم يصلها أي شي رسمي حول منح الاموال لكردستان لكن منح الاخيرة اموال طائلة ولاتزال الاشكالات عالقة معها وخاصة ايرادات النفط الخام والمنافذ الحدودية امر فيه الكثير من علامات الاستفهام مؤكدا كيف تكون هناك ازمة مالية والحكومة تمنح اموال طائلة للاقليم”.

وكانت حكومة الكاظمي منحت اقليم كردستان اكثر من 300 مليار دينار خلال الايام الماضية وفق ما تاكيد بعض الدوائر والجهات الرسمية