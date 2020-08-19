النائب فاضل الفتلاوي يحذر: فرص احتواء كورونا تتضاءل بشكل سريع

أعرب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، الأربعاء، عن مخاوفه حيال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مبينا أن فرص احتواء الفيروس تتضاءل بشكل سريع لعدم وجود رؤية حقيقية من قبل الجهات المختصة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن “جميع الدول المجاورة سيطرت بشكل كبير على الوباء إلا العراق لم يحقق أي إنجاز يذكر للتغلب على هذا الوباء اللعين”.

وأضاف أن “ العراق يحتل المركز الاول من حيث انتشار وباء فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية لم يعد لديها وان الوباء انتشر في كل مدن العراق”.

ولفت الفتلاوي إلى أن “ارتفاع حالات الوفاة والإصابات بأنها مزعجة وتثير حالة من الرعب”.