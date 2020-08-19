لجنة نيابية تكشف عن أكبر فضيحة فساد لحكومة الكاظمي

اعتبر عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الأربعاء، اصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تجديد عقود شركات الهاتف النقال بأنها “استمرار لاكبر عمليات الفساد”.

وقال العطافي في تصريح صحفي إن “الكاظمي يتحمل مسؤولية سرقة اموال الشعب العراقي من قبل شركات الهاتف، مبينا أن اكبر فضحية فساد تمر بها الحكومة الحالية”.

وأضاف أن “هناك تواقيع جمعت لمساءلة حكومة الكاظمي حول تجديد عقود شركات الهاتف النقال ومن هي الاحزاب التي تقف خلف تجديد العقود”.

وأوضح العطافي، أن “تجديد العقود استمرار لإحدى أكبر الفساد في حكومة الكاظمي”، مؤكدا أن “عدد غير قليل من النواب هم مع مساءلة ومحاسبة الحكومة عن ضياع أموال الشعب”.