القبض على تسعة "إرهابيين" وضبط كدس للعتاد في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلقاء القبض على تسعة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" اعترفوا باشتراكهم بعمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية والمدنيين، وضبط كدس للعتاد في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات نينوى، ألقت القبض على تسعة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت، أن "أربعة منهم عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى (ابو هاجر وابو تبارك وابو عثمان وابو سليمان)، فيما عمل الارهابي المكنى (ابو جاسم) بما يسمى فرقة الكواسر، وعمل الإرهابي (ابو مريم) بما يسمى لواء خالد بن الوليد، وعمل الارهابي (ابو حارث) بما يسمى الطبابة العسكرية، فضلا عن ارهابيين اثنين عملا بما يسمى ديوان الجند وفرقة اليرموك".

وأشارت، إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأضافت، أنه تم أيضاً، "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابي داخل أحد الأنفاق في قرية زلحفة ضمن محافظة نينوى، بداخله (750) قنبرة هاون تستخدم كعبوات ناسفة"، لافتةً إلى "تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم الى الجهات المختصة ورفع الكدس وفقاً للسياقات الاصولية".