نائب : الكاظمي يصرف الأموال عبر “الهاتف” واتفاقه مع أربيل “فيسبوكي”

بين النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الثلاثاء، ان الاتفاق المالي بين بغداد واربيل فيسبوكي ولن يتم عبر القانون والدستور.

وقال محمد في حديث صحفي إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صرف اموال الاقليم عبر اتصال هاتفي مع مسرور البارزاني وهذا ما لا يتوافق مع الدستور والقانون”، لافتا الى ان “الحكومة الاتحادية لا تملك قاعدة بيانات عن حجم موظفي الاقليم وتصرف الاموال وكانها منحة”.

واضاف ان “الاتفاق المالي بين بغداد واربيل هو فيسبوكي والعلاقة بين الطرفين مبينة وفق الاتفاق السياسي وليس القانوني والدستوري”، مبينا ان “اخطاء الدستور هي من جعل العلاقة بين اربيل وبغداد بهذا الشكل”.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية تجاه الشعب وفق مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة للدولة، داعيا الحكومة الى بيان المسوغات القانونية التي تم بموجبها تسليم الأموال الى كردستان.