الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك اخطر شبكة لـ”السطو المسلح” في ديالى

كشف الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني، الثلاثاء، عن تفكيك اخطر شبكة للسطو المسلح في المحافظة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان” تنسيق امني رائع بين استخبارات الحشد الشعبي واستخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى اثمر عن تفكيك واعتقال افراد اخطر شبكة للسطو المسلح في المحافظة”.

واضاف الحسيني،ان” التنسيق ما بين استخبارات الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية عبر تبادل المعلومات حقق نتائج ايجابية كبيرة في الاشهر الماضية م خلال تفكيك شبكات ارهابية واخرى تتعلق بالجريمة المنظمة”.

وأشار إلى أن “استقرار ديالى هي امانة في رقبة قادة الحشد وهم يسعون من خلال تكثيف الجهود في مواجهة اي تحديات تطرا على المشهد الامني”.

وكانت استخبارات الحشد الشعبي حققت نتائج مهمة وكبيرة في الاشهر الماضية من خلال تفكيك شبكات ارهابية واخرى اجرامية واعتقال افرادها في عدة مناطق في ديالى