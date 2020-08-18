النائب الكناني : مواطنو الوسط والجنوب يدفعون ثمن “تواطئ” الكاظمي مع كردستان

اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواطأت مع اقليم كردستان على حساب مواطني الوسط والجنوب.

وقال الكناني في تصريح صحفي إن “الحكومة الاتحادية قدمت تنازلات كبيرة لاقليم كردستان رغم عدم التزام الاخير بالاتفاقات المبرة بين الطرفين”، لافتا الى ان “هناك مشاكل لا يمكن اغفالها بين المركز والاقليم ويجب حلها وفق القانون والدستور”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تواطأت مع اقليم كردستان على حساب مواطني الوسط والجنوب”، مبينا ان “الاقليم لم يلتزم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه وهذا مخالف للقانون”.

و اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، بانه لايجوز لرئيس الحكومة مصطفى للكاظمي منح اموال لاقليم كردستان.