الأخبار

النائب الكناني : مواطنو الوسط والجنوب يدفعون ثمن “تواطئ” الكاظمي مع كردستان


اعتبر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواطأت مع اقليم كردستان على حساب مواطني الوسط والجنوب.

وقال الكناني في تصريح صحفي إن “الحكومة الاتحادية قدمت تنازلات كبيرة لاقليم كردستان رغم عدم التزام الاخير بالاتفاقات المبرة بين الطرفين”، لافتا الى ان “هناك مشاكل لا يمكن اغفالها بين المركز والاقليم ويجب حلها وفق القانون والدستور”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي تواطأت مع اقليم كردستان على حساب مواطني الوسط والجنوب”، مبينا ان “الاقليم لم يلتزم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه وهذا مخالف للقانون”.

و اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء، بانه لايجوز لرئيس الحكومة مصطفى للكاظمي منح اموال لاقليم كردستان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يكشف عن تفكيك اخطر شبكة لـ”السطو المسلح” في ديالى
الهجرة النيابية تحذر من بناء مخيم لداعش في زمار يضم 32 ألف إرهابيا
النائب الكناني : مواطنو الوسط والجنوب يدفعون ثمن “تواطئ” الكاظمي مع كردستان
نائب: لقاء الكاظمي بترامب سيكون شكليا ولن يكون هناك حل جذري بشأن التواجد الأمريكي
القانونية النيابية تعلن اكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية لقانون الانتخابات
الفتح: أي اتفاق اقتصادي مع واشنطن يجب أن يخضع للسيادة العراقية
العراق يسجل 4576 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2895 مصاباً
النزاهة تعلن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين
العراق يقرر اعتماد "التعليم المدمج" في الجامعات خلال العام الدراسي المقبل
الكعبي يتساءل: كيف صُرف مبلغ 320 مليار دينار لكردستان في ظل هذه الظروف الحرجة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك