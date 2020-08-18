نائب: لقاء الكاظمي بترامب سيكون شكليا ولن يكون هناك حل جذري بشأن التواجد الأمريكي

اعتبر النائب المستقل باسم الخشان، الثلاثاء، ان زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الامريكية شكلية ولن تتطرق لخروق القوات الامريكية القتالية من البلاد.

وقال الخشان في تصريح صحفي، ان “الموقف السياسي من الوجود الامريكي غير ثاب وهنالك كتل سياسية راغبة ببقاء القوات الامريكية ، فضلا عن تراجع الرافضين للوجود الامريكي عن مواقفهم”، لافتا الى ان “الكاظمي لن يحقق اتفاق جذري ينتج عنه خروج القوات الامريكية من البلاد بشكل نهائي”.

واضاف ان “زيارة الكاظمي للبيت الابيض ولقاء الرئيس الامريكي ترامب ستكون شكلية فقط”، مبينا ان “الزيارة ستكون بعيدة عن التطرق لسحب القوات الامريكية او اخراجها من العراق”.

وغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.