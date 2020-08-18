القانونية النيابية تعلن اكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية لقانون الانتخابات

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، اكمال الاجراءات الفنية والقانونية الخاصة بقانون الانتخابات، مبينة ان ماتبقى هو الخلافات السياسية فقط.

وقال عضو اللجنة ريبوار هادي في حديث صحفي ان “اللجنة القانونية واصلت اجتماعاتها حول قانون الانتخابات واكملت جميع الاجراءات الفنية والقانونية بشأنه”.

واضاف ان “ماتبقى يعيق تمرير القانون هو الجانب السياسي والخلافات بشأنه”، مشيرا الى ان “اللجنة بانتظار توافق الكتل وحسم الخلافات بشأنه لعرضة امام الرئاسة لإدراجه بجدول الاعمال لتمريره”.

وتوقع هادي “توصل الكتل الى حلول حول النقاط الخلافية خلال الايام القليلة المقبلة بعد مواصلة ممثلي الكتل اجتماعاتهم حول القانون”