النزاهة تعلن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أوامر استقدام وقبضٍ بحق وزير ومحافظين سابقين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان انه "تم صدور أمر استقدامٍ بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفيَّة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا"، لافتةً إلى "الاستمرار بصرف المستحقات رغم التلكؤ وعدم إنجاز المشروع".

وأشارت إلى "إصدار المحكمة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدام بحق المحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصة استثماريَّةٍ في المحافظة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء".