الاستخبارات: القبض على إرهابيتين إحداهما متخصصة بصناعة العبوات في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على "إرهابيتين" إحداهما متخصصة بصناعة العبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقال الوكالة في بيان إنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد متابعة استمرت عدة شهور، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة ٤/ إرهاب لاتمائهما لعصابات داعش الإرهابية في قضائي الطوز والعلم بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "إحداهما متخصصة في تصنيع العبوات الناسفة، وهي من عائلة إرهابية، ثلاثة من أشقائها وزوجها من عصابات داعش الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير"، مبينة أنه "تم تدوين أقوالهما وإحالتهما إلى القضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".