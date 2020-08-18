شرطة النجف تنفي فتح السيطرات أمام الزائرين وتهدد باللجوء للقضاء

نفت مديرية شرطة النجف، الثلاثاء، أنباءً متداولة بشأن فتح السيطرات أمام دخول الزائرين الوافدين على المحافظة "دون تفتيش"، فيما هددت برفع دعاوى قضائية بحق "مروجي الشائعات".

وقالت المديرية في بيان ، إنها تنفي "الأخبار الكاذبة التي تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح المحافظة والسيطرات أمام الزوار وفتح بدون تفتيش".

وأضافت أن "هذه الأخبار كاذبة وعارية عن الصحة وندعو الجميع إلى الحذر منها ومن الأخبار الكاذبة التي تروج لها لأن النجف اغلقت بالكامل حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات خلية الأزمة في النجف الأشرف ولن تفتح إلا بقرار من هذه الجهات الرسمية".

وحذرت المديرية من "نقل الشائعات والترويج لها"، مؤكدة أنها سترفع دعوى قضائية بحق "من ينشر الأخبار العارية عن الصحة".

وآوضحت أن "أي خبر رسمي يصدر وينشر في موقع إعلام شرطة محافظة النجف الأشرف"، معربة في الوقت ذاته عن شكرها للمواطنين على "دعمهم للأجهزة الأمنية والتعاون معها".