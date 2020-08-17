اللويزي: احتلال امريكا للعراق يهدف الى التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

اتهم النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاحد، الاحتلال الامريكي بالسعي لإجبار العراق على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا ان ايران اول من انزلت العلم الاسرائلي ورفعت العلم الفلسطيني.

وقال في تصريح متلفز ان ” احتلال العراق يهدف الى التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وان تفكيك الدول العربية يهدف الى خلق بيئة توالم اسرائيل”.

واضاف ان ” تأجيج الصراع المذهبي في الدول العربية يهدف لخلق استقرار في اسرائيل وان الامارات اعلنت عن التطبيع الكامل مع اسرائيل”.

وتابع ان ” المواطن العربي تم الضغط عليه بممارسات معينة وتم افقاره ليقبل بإسرائيل وان الموقف العربي مشروخ بسبب الموقف مع اسرائيل

واشار اللويزي انه ” لانريد من العرب شعارات نريد منهم افعال تجاه اسرائيل وان بعض السياسيين قبلوا بالخروقات تجاه الوطن وسيقبلون بالتطبيع”.