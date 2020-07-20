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رئيس مجلس القضاء الأعلى: ناقشنا مع ظريف إجراءاتنا بشأن جريمة اغتيال المهندس وسليماني


أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، انه ناقش مع وزير الخارجية الايراني خلال زيارته امس الى بغداد إجراءات العراق بشأن جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الايراني السابق الشهيد القائد قاسم سليماني اللذان اغتيلا بقصف جوي أميركي غادر جبان قرب مطار بغداد رأس السنة الحالية.

وقال زيدان بحسب المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، إن "ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات ‏القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد عدد ‏من المواطنين العراقيين والايرانيين، ‏ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الامم المتحدة المعنية (بالقتل خارج نطاق ‏القضاء والاعدام الفوري والتعسفي ) في ٦ تموز المحققة انييس گالامار الذي ‏ذكرت فيه (ان قتل المهندس وسليماني غير قانوني وان هذه الجريمة تمثل ‏انتهاك للقانون الدولي ) حسب تعبيرها".‏

واوضح رئيس المجلس للوفد الزائر أن "القضاء العراقي تعامل مع ‏هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق ‏المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، سيما وان احد ‏الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة ‏العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة ‏الرسمية، اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".

واضاف، "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من ‏الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص ‏المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ‏تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع ‏الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو ‏في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية ‏مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".‏

وبين رئيس المجلس أنه "ناقش مع الوفد الزائر المقترح المقدم من القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف ‏بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية ‏المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى ‏القضائي والحكومي، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين ‏قضائيا وحكوميا للوصول الى الية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ‏ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان اجريت ‏الجولة الاولى بخصوصها في طهران قبل عدة اشهر ومن المؤمل استكمالها ‏خلال الايام القادمة في بغداد.".

وأشار رئيس مجلس القضاء الاعلى انه "سبق وان ناقش هذا ‏الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ‏رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية ‏بخصوص تلك الاجراءات.".

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